Bei einem schweren Unfall in Rheinland-Pfalz sind ein Säugling und ein 82-Jähriger ums Leben gekommen. Dabei prallten zwei Autos auf einer Bundesstraße frontal zusammen. Die vier weiteren Insassen der beiden Autos wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Worms mitteilte . Der Säugling starb noch an der Unfallstelle auf der B9 bei Eich, der Rentner im Krankenhaus.