Auf der Suche nach einem Schlafplatz ist in Baden-Württemberg ein Mann auf einen langsam durchfahrenden Autozug mit Neuwagen aufgesprungen. Das teilte die Bundespolizei mit .

Demnach hatte ein Bahn-Mitarbeiter den wohnungslosen Mann am späten Sonntagabend beobachtet. Der Verdächtige sei in Bad Krozingen bei Freiburg auf den Zug aufgesprungen. Dort habe er sich in einen nagelneuen und unverschlossenen VW Bus gelegt.