Laut Staatsanwaltschaft standen der 34-Jährige wie auch der 45 Jahre alte ursprünglich verdächtigte Mann »unter sehr erheblichem« Alkoholeinfluss, beide besaßen auch keine Fahrerlaubnis. Zur Aufklärung der genauen Unfallumstände warten die Ermittler derzeit noch auf die Ergebnisse eines Gutachtens. Es soll laut Staatsanwaltschaft auch klären, warum die beiden Autos im Gegenverkehr so schnell Feuer fingen.

Trauerandacht in Mühlhausen

Die Trauer um die Opfer ist in Thüringen groß. In einer ökumenischen Andacht versammelten sich am Mittwochabend mehrere Hundert Menschen in und vor der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen.