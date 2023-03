Ermittlungen in Sachsen-Anhalt Zwei Tote nach Schüssen in Wohnung

Ein 61-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau sind nach einem Streit in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt durch Schussverletzungen in ihrer Wohnung gestorben. Die Polizei wurde am Mittwochabend über eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus informiert – als die Beamten dort ankamen, schoss der 61 Jahre alter Mann aus dem Fenster seiner Wohnung in ihre Richtung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.