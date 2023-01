Angriff in Bad Mergentheim bei Heilbronn Nach tödlichem Stoß vom Fahrrad – 14-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Nach einem Angriff auf eine Seniorin in Bad Mergentheim sitzt der 14-jährige Verdächtige in U-Haft. Er war am Montag auf die Radfahrerin zugerannt und hatte sie vom Fahrrad geschubst – die Frau starb im Krankenhaus.