An einem Bahnübergang in Oberschwaben ist am Dienstagabend ein Regionalzug mit dem Auto eines Betrunkenen kollidiert. Der 37 Jahre alte Autofahrer war mit seinem Wagen in der Nähe von Bad Schussenried auf den Gleisen steckengeblieben, wie die Polizei mitteilte . Er konnte den Angaben zufolge aber noch rechtzeitig aussteigen und die Einsatzkräfte alarmieren.