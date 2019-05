In einem Gartenteich im niedersächsischen Baddeckenstedt sind die Leichen zweier Kinder entdeckt worden. Polizisten hätten am Dienstagabend noch versucht, die beiden zu reanimieren - allerdings ohne Erfolg. Das teilte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen mit. "Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen."

Die Kinder waren am frühen Mittwochmorgen noch nicht identifiziert, zum Alter konnte der Sprecher daher keine Angaben machen. Der Gartenteich befindet sich auf einem Privatgrundstück, Spezialkräfte eines Fachkommissariats sicherten dort Spuren.

Bei der Polizei war am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr eine Vermisstenmeldung für zwei Jungen eingegangen. Kurz darauf wurden die Beamten dann zum Fundort gerufen. Wer die Kinder entdeckte, sagte der Sprecher bisher nicht.