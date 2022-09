Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten unter anderem Mord, Störung der Totenruhe sowie versuchten Mord in vier Fällen in Tateinheit mit versuchtem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge zur Last. So soll der 34-Jährige das Mädchen mit einem Messer getötet, es im Intimbereich verstümmelt und sich danach sexuell an dem Kind vergangen haben. Bislang schwieg er zu den Vorwürfen.