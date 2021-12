Landgericht Baden-Baden Arzt wegen sexuellen Missbrauchs von Patientinnen zu Bewährungsstrafe verurteilt

Eine Patientin berührte er an den Brustwarzen, eine andere stimulierte er im Intimbereich: Ein Arzt hat wegen sexuellen Missbrauchs eine Bewährungsstrafe erhalten. Sein Anwalt will in Revision gehen.