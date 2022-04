Ein 76 Jahre alter Fahrlehrer, der sich wegen zweifachen Mordversuchs vor Gericht verantworten musste, ist zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Baden-Baden sprachen den Mann der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig. In den übrigen Anklagepunkten wurde der Mann freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im Sommer 2020 den Wagen seiner Ex-Freundin, in dem auch der neue Partner saß, mit seinem SUV wiederholt gerammt zu haben. Er soll auch noch auf sie zugefahren sein, als sie das Auto verließen. Dabei soll der Beschuldigte aus Heimtücke gehandelt haben. Die Frau erlitt Prellungen und Hämatome. Sie und ihr neuer Partner konnten aber flüchten. Der Beschuldigte stellte sich der Polizei. Dem nicht vorbestraften Angeklagten wurde neben versuchtem Mord in zwei Fällen gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Unfallflucht vorgeworfen.