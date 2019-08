Baden-Württemberg 80-jähriger mutmaßlicher Serienbankräuber angeklagt

Die Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Hechingen hat einen 80 Jahre alten Mann angeklagt, der allein in diesem Jahr zwei Banküberfälle begangen haben soll.

Am 2. Mai sei der Senior in Balingen auf frischer Tat ertappt worden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Dem geständigen Mann aus dem Großraum Freiburg werden schwere räuberische Erpressung und versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

In diesem Jahr soll der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzende Beschuldigte im April auch in Waldkirch eine Bank überfallen haben - außerdem in den Jahren 2009 bis 2012 in Rastatt, Villingen und Freiburg.

Bei allen Taten habe er mit der Explosion einer Bombe gedroht, tatsächlich habe er aber keinen Sprengstoff dabeigehabt. Geld habe der 80-Jährige bei drei der fünf Überfälle erbeuten können.