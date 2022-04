Einem vorläufig vom Dienst suspendierten Richter aus Baden-Württemberg wird ab der kommenden Woche der Prozess gemacht. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte, werden dem Juristen unter anderem Vorteilsannahme in zehn Fällen, Rechtsbeugung, Bestechlichkeit, Verletzung des Dienstgeheimnisses und versuchter Betrug vorgeworfen.

Auch ein inzwischen pensionierter Polizeibeamter sowie ein weiterer Mann, der zeitweise als Autohändler tätig war, müssten sich ab dem 3. Mai vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Karlsruhe verantworten, hieß es. Bis in den Juli sind insgesamt 15 Verhandlungstage angesetzt.

In einem anderen Fall soll der Richter eine Strafsache gegen eine Person aus dem Umfeld des Autohändlers entschieden haben. Er habe sich dabei »von sachfremden Erwägungen« leiten lassen und soll Gegenleistungen dafür gefordert und auch erhalten haben, hieß es weiter. Demnach setzte der Jurist zunächst einen Haftbefehl außer Vollzug. Im Rahmen eines späteren Prozesses wurde der Angeklagte dann zwar zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, der Richter sah jedoch von Geld- oder Arbeitsauflagen ab.

Geldauflagen gingen an den lokalen Sportverein

»Regelmäßig« soll der Richter laut Staatsanwaltschaft auch Angeklagte zur Zahlung von Geldbußen an den lokalen Sportverein angewiesen haben. Dort war der mitangeklagte Ex-Polizist Verwaltungsvorstand. Zwischen 2012 und 2017 sollen so insgesamt 150.000 Euro geflossen sein. Der frühere Polizist revanchierte sich demnach mit mehrmaligen Essenseinladungen bei dem Juristen. Auch soll der Ex-Polizist Dienstgeheimnisse an den Richter durchgesteckt haben, der daraufhin eine Person aus dem Umfeld des Autohändlers über Ermittlungen informiert haben soll. Der betroffene Verdächtige soll sich daraufhin ins Ausland abgesetzt haben.