Die Frau wurde schwer verletzt.

Hintergründe unklar

Der Mann habe am Freitagabend an der Tür geklingelt und sich als Paketbote ausgegeben, so die Polizei. Er flüchtete nach der Tat unerkannt.

Den Angaben zufolge sind die Hintergründe unklar. Ob sie »im persönlichen Umfeld« der Frau zu finden seien oder ob es sich um einen Einzelfall handele, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Weitere Details wurden bisher nicht bekannt.