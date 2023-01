Ein Junge ist bei einem versuchten Ladendiebstahl in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) erwischt worden und hat daraufhin einer Kundin in Finger und Arm gebissen. Der Neunjährige habe am Samstag in dem Laden mehrere Süßigkeiten genommen und versucht, sie – ohne zu bezahlen – mitzunehmen, wie die Polizei in Baden-Württemberg mitteilte.