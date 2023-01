Fahrer vorerst auf freiem Fuß

Der Mann hatte laut Polizei am späten Abend des 20. Januars den hochmotorisierten Mercedes AMG GT 63 S an einem Stauende auf der Autobahn 81 gedreht und war in falscher Richtung zurück nach Stuttgart gefahren. Alarmiert durch Notrufe hatte die Polizei die Verfolgung aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt der ersten Sichtung durch Beamte sei der Fahrer laut einem Sprecher aber bereits wieder in Fahrtrichtung unterwegs.