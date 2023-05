Eine missglückte Grillaktion in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) hat eine starke Druckwelle verursacht – und mehrere Kanaldeckel angehoben. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurden durch eine Verpuffung Schachtdeckel aus einem Kanal geschleudert. Ein Mann hatte beim Grillen auf einem Privatgrundstück Benzin in einen brennenden Holzkohlegrill geleert, sodass eine rund zweieinhalb Meter hohe Stichflamme entstand. Weil der 20-Liter-Benzinkanister aus Plastik dabei verschmorte, trat das Benzin aus und lief über einen Schacht in die Kanalisation, wo es zu der Verpuffung und der Druckwelle kam.