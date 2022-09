Karrierevorteile gegen Sex?

Im Fall Strobl geht es um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens in einem laufenden Ermittlungsverfahren. Doch angefangen hat die ganze Affäre nicht mit einem möglichen Fehlverhalten des Innenministers. Angefangen hat alles mit einem Vorwurf der sexuellen Nötigung: Der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg soll eine ihm untergebene Kollegin, eine Hauptkommissarin, nach einem gemeinsamen Kneipenabend bedrängt und ihr Karrierevorteile gegen Sex versprochen haben. Gegen den Mann wird inzwischen auch wegen des Verbreitens pornografischer Inhalte ermittelt, so steht es im Regierungsbericht für den Untersuchungsausschuss . Der Beamte soll entsprechende Fotos per Handy verschickt haben.