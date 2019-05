Baden-Württemberg Unfall nach Verfolgungsjagd mit Polizei - vier Schwerverletzte

Bei einem Autounfall im baden-württembergischen Reichartshausen sind vier junge Menschen schwer verletzt worden, zwei befinden sich in Lebensgefahr. Laut Polizei hatte sich der 19 Jahre alte Autofahrer zuvor eine Verfolgungsjagd mit Beamten geliefert.

Demnach war das Auto am Freitagabend in Epfenbach mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen an einem Streifenwagen vorbeigefahren, woraufhin die Polizisten die Verfolgung aufnahmen. Das Auto schien offenbar anzuhalten, sei jedoch sofort wieder losgefahren, als die Beamten aus ihrem Wagen gestiegen seien. Die Beamten hätten das Auto daraufhin verfolgt, die Verfolgungsjagd jedoch später aufgeben müssen.

Der 19-Jährige fuhr ersten Ermittlungen zufolge auch im nächsten Ort deutlich zu schnell in eine Kurve ein. Das Auto sei von der Straße abgekommen und gegen ein Haus gekracht. Der Fahrer und eine 15-Jährige, die hinter ihm saß, schweben laut Polizei noch in Lebensgefahr. Der 20-jährige Beifahrer und eine 16-Jährige seien schwer verletzt worden. Dem Fahrer wurde der Polizei zufolge eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand demnach ein Totalschaden von rund 40.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19-Jährige keinen Führerschein. Ob er aus diesem Grund versuchte, der Polizeikontrolle zu entkommen, ist noch unklar.