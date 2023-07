Das seit Jahrzehnten praktizierte Beurteilungssystem soll nicht nur auf den Prüfstand, sondern auf eine neue Grundlage gestellt werden, teilte das Ministerium mit.

Strobl: »Nicht alles, was strafrechtlich folgenlos bleibt, ist auch in Ordnung«

Der Inspekteur musste sich wegen Vorwürfen sexueller Nötigung vor dem Landgericht verantworten. Er wurde am Freitag wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Dem ranghöchsten Polizisten des Landes war vorgeworfen worden, eine 16 Jahre jüngere Kommissarin 2021 vor einer Stuttgarter Kneipe zu sexuellen Gefälligkeiten gedrängt zu haben. Es könne durchaus sein, dass der Angeklagte die Polizistin unter Ausnutzung eines Überraschungsmoments sexuell genötigt habe, so das Gericht. Das lasse sich aber nicht beweisen, im Zweifel müsse für den Angeklagten entschieden werden. Zudem hielt das Gericht Kernaussagen des mutmaßlichen Opfers für widerlegt.