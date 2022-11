Der Polizei zufolge hatten sich nach ersten Berichten insgesamt drei Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft vor ihrer »Sommerresidenz« auf der dünn besiedelten Andros-Inselkette aufgehalten, als sich ihnen am Mittwochabend (Ortszeit) ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe näherte. Die Opfer hätten versucht, in das Haus zu rennen, hieß es. Der Bewaffnete habe das Feuer eröffnet und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet.