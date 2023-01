Forderung nach mehr Polizei in Zügen

EVG-Chef Martin Burkert forderte mehr Polizeipräsenz in den Fernzügen. »Wir benötigen grundsätzlich in jedem Fernverkehrszug Bundespolizei an Bord. Deswegen müssen die Stellen der Bundespolizei aufgestockt werden«, sagte er dem RND. »Im Nahverkehr sind regelmäßige Mitfahrten der DB Sicherheit nötig. Dafür muss der Arbeitgeber sorgen und die Kosten müssen die Besteller in den Bundesländern tragen.«