Bei einem Bahnunglück in Bayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Streckenmitarbeiter sei am Montagnachmittag mit drei Kollegen bei Schnittarbeiten an der Böschung entlang der Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg eingesetzt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Aus bislang unbekannten Gründen seien zwei Mitglieder des Bautrupps auf die Gleise getreten und dort von einer einzeln fahrenden Lokomotive erfasst worden.