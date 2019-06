Baden-Württemberg Flucht vor Abschiebung - Asylbewerber stirbt bei Sprung aus Fenster

Im baden-württembergischen Baienfurt ist ein Asylbewerber aus einem Fenster des dritten Obergeschosses gesprungen, um einer Abschiebung zu entkommen. Bei dem Sturz kam der Algerier ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei der 39-Jährige am Samstagmorgen beim Packen seiner persönlichen Sachen plötzlich durch ein geöffnetes Fenster geklettert. Ein Beamter habe vergeblich versucht, den Mann davon abzuhalten.

Der Mann starb trotz Rettungsmaßnahmen nach einem Sturz aus acht Metern Höhe noch am Unglücksort.

