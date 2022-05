Die Polizei in Nordrhein-Westfalen sieht sich nach Lügde und Bergisch Gladbach erneut mit einem gewaltigen Missbrauchskomplex konfrontiert. Die Ermittler der Polizei in Köln und der Staatsanwaltschaft haben nun über das bisher bekannte Ausmaß des Komplexes Wermelskirchen informiert.

»Ich bin wirklich erschüttert und fassungslos«, sagte Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel. »Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, ihren Schmerzen und Schreien und ihrer offensichtlichen Angst ist mir noch nicht begegnet.«

Im Zentrum der Ermittlungen steht laut Polizei ein 44-Jähriger aus Wermelskirchen. Er ist verheiratet und hat selbst keine Kinder. Seit Dezember 2021 sitzt er unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in U-Haft. Er soll über mehrere Jahre hinweg zehn Jungen und zwei Mädchen im Alter von nur einem Monat bis 14 Jahren missbraucht und die Taten fotografiert und gefilmt haben. Die Hälfte der Opfer sei jünger als drei Jahre alt gewesen. Auch Kinder mit Behinderung soll er sexuell missbraucht haben.

Die Verdächtigen sollen die Aufnahmen getauscht und teils auch selbst Kinder missbraucht haben. Sie sollen über Chats miteinander kommuniziert haben, die noch ausgewertet würden. In langen Verläufen soll sich detailliert über Vergewaltigungen ausgetauscht worden sein.

Allein die Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Wermelskirchen habe insgesamt etwa 18 Tage gedauert, um mit Kriminaltechnik alle Daten vor Ort zu sichern. Die sichergestellte Menge betrage mehr als 30 Terabyte. Ein Terabyte sind tausend Gigabyte.

Anders als im Fall von Lügde könne aber etwa nicht von einem Missbrauchsring gesprochen werden, so die Ermittler. Es handle sich nicht um eine untereinander vernetzte Tätergruppe, sondern um den Hauptverdächtigen, der individuell Kontakte zu anderen pädosexuellen Tätern gesucht haben soll.

Auf nur einer Festplatte entdeckten die Ermittler etwa 3,5 Millionen Bilder und 1,5 Millionen Videos. Manche Daten reichen zurück bis ins Jahr 1993. Um bei all diesen Daten noch den Überblick zu erhalten, legte sich der Mann den Angaben zufolge detaillierte Listen an, samt Beschreibungen der Inhalte. Daher auch der Name der eigens gegründeten Sonderkommission: »BAO Liste«. BAO steht für »Besondere Aufbauorganisation«.

Zugriff während der Videokonferenz

Aufgrund von Hinweisen aus Berlin sei man Ende 2021 mit Spezialeinsatzkräften gegen den Mann mit sauberem Vorstrafenregister vorgegangen, um ihn am entsperrten Rechner zu überraschen, sagte Ermittler Jürgen Haese, der die »BAO Liste« leitet. Als sie zugriffen, habe sich der Angestellte in einer Videokonferenz mit Arbeitskollegen befunden, die den Notruf wählten, weil sie einen Überfall vermuteten. Sie seien dann über den Polizeieinsatz aufgeklärt worden.