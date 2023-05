Das aggressive Auftreten von Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern bei der 1.-Mai-Demonstration in Berlin soll genauer untersucht werden. Dabei geht es vor allem um ein Video, das zeigt, wie Polizisten am späten Abend feiernde Menschen von der Oranienstraße in Kreuzberg vertreiben wollen, mit Pfefferspray sprühen und einen betrunkenen Mann heftig zu Boden stoßen.