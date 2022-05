Gefälschte Papiere

Nach einer europaweiten Fahndung wurde der Mann am 11. Mai am Flughafen offenbar mit gefälschten Ausweispapieren festgenommen. Den Angaben zufolge hatte er seinen Wohnsitz auf Ibiza nach Auffliegen der Gruppe aufgegeben und war untergetaucht. Dennoch organisierte er laut Mitteilung weiterhin wöchentliche Marihuana-Transporte an Mittäter nach Deutschland.

In der vergangenen Woche sei der 43-Jährige von Spanien nach Deutschland ausgeliefert worden. Am Wohnort seiner Lebensgefährtin hätten die Fahnder Schließfächer mit rund 250.000 Euro Bargeld aus Gewinnen des Drogenhandels entdeckt, heißt es.