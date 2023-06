Der 23-Jährige wurde dem Polizeibericht zufolge sofort notversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Sonntag soll er wieder entlassen werden. Der Hintergrund des Streits am Eingangstor blieb zunächst unklar. Die Polizeidirektion Trier gab an, dass ihre Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach noch andauerten.