In Bayern sind im vergangenen Halbjahr deutlich mehr Alpinisten bei ihrem Hobby gestorben als im Vorjahreszeitraum. Das teilten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) bei einer Rettungsübung an der Jennerbahn am Königssee mit. Demnach kamen in dem Zeitraum im südlichen Oberbayern 30 Menschen zu Tode. Im Vorjahr waren es noch 19 gewesen.