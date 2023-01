Bayern Bundespolizei entdeckt 16 Migranten in Reisebus

Die Bundespolizei hat in Bayern in einem aus Italien kommenden Reisebus 16 eingeschleuste Migrantinnen und Migranten entdeckt. 14 Menschen stammen aus Syrien, zwei aus Bangladesch. Sie wurden bereits am ersten Weihnachtsfeiertag am Grenzübergang Hörbranz an der Grenze zu Österreich aufgegriffen, wie die Bundespolizeidirektion München am Dienstag mitteilte. Offenbar habe der Busfahrer bei der Schleusung geholfen.