Bayern Kinder finden Kiste voller Drogen auf Spielplatz

Die beiden elf und zwölf Jahre alten Jungen hielten sich am Sonntag auf einem Spielplatz in Ebrach auf, welcher an einen Schulhof grenzt. Dort bemerkten sie ein Loch in der Wand eines Schuppens und zogen eine Kiste heraus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei . Die Jungen zeigten den Fund einer ihrer Mütter, die offenbar eine Vermutung hatte, worum es sich bei dem Inhalt handelte.