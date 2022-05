Ein Metzger in der Oberpfalz ist von einem Kollegen offenbar leblos in einem begehbaren Räucherofen gefunden worden. Wenig später sei der Mann in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten einer Mitteilung zufolge von einem Unfall in der Metzgerei im Landkreis Neustadt an der Waldnaab aus. Demnach fand ein Mitarbeiter den 61-Jährigen am Dienstag in dem Ofen. Dieser sei zwar nicht mehr in Betrieb, aber noch heiß gewesen. Die Tür sei verschlossen gewesen.