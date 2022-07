Bei einer Auseinandersetzung in einem Gewerbegebiet der Stadt an der österreichischen Grenze war der 32-Jährige am Donnerstagabend vor einer Spielhalle erschossen worden. Nahestehende Passanten konnten sich laut Polizei in Sicherheit bringen. Für den jungen Mann kam trotz direkt eingeleiteter notärztlicher Bemühungen jede Hilfe zu spät. Der bewaffnete Täter floh anschließend mit einem Auto.