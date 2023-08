»Irgendwo weiß irgendjemand irgendetwas über diesen Jungen«

Ein Kanufahrer hatte den Leichnam am 19. Mai 2022 bei Großmehring östlich von Ingolstadt in Bayern entdeckt und an Land gebracht. Der Junge, dessen genaue Todesursache weiter unklar blieb, war in Plastikfolie eingewickelt und mit einem Stein beschwert im Fluss versenkt worden. Es wird vermutet, dass der Junge umgebracht wurde (Lesen Sie hier mehr zu dem Fall ).