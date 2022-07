Die Verdächtigen sind laut Mitteilung zwischen 20 und 69 Jahre alt. Den Handel und den Steuerbetrug hätten die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft arbeitsteilig organisiert.

Durchsucht wurden am Mittwoch insgesamt acht Objekte in Frankfurt, dem benachbarten Offenbach, in den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau, dem Main-Taunus-Kreis und in Nürnberg in Bayern. An den Einsätzen waren den Angaben zufolge mehr als 160 Beamte und sieben Spürhunde beteiligt.