Doppelmord-Prozess in Oberfranken »Die Angeklagte hasste ihre Eltern«

Konflikte in der Familie waren nach Auffassung der Staatsanwaltschaft der Auslöser dafür, dass ein Ehepaar aus Bayern Anfang Januar erstochen wurde. Am Mittwoch hat der Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach vor dem Landgericht Bayreuth begonnen. Nach einem neuerlichen Streit mit ihrem Vater habe die heute 17 Jahre alte Angeklagte mit ihrem 18 Jahre alten Freund den Plan gefasst, die Eltern zu töten, so die Staatsanwaltschaft.