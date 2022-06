Ein Unbekannter hat in Bayreuth Goldbarren im Wert von rund 800.000 Euro aus einem Kleintransporter gestohlen. Der Täter oder die Täterin – das Geschlecht war noch unbekannt – drang am Dienstagnachmittag in den Transporter einer Logistikfirma ein und holte die Goldbarren heraus, wie die bayerische Polizei am Freitag mitteilte. Auf einem Überwachungsvideo ist demnach zu sehen, wie der Täter oder die Täterin das Gold in einer offenen Kiste auf einem Lastentrolley, der einer Sackkarre ähnelt, verstaut und anschließend flüchtet.