Der tödliche Zwischenfall in der französischen Wahlnacht beschäftigt weiter die Behörden. Nach den Schüssen eines Polizisten auf ein Auto in Paris laufen Ermittlungen wegen Totschlags gegen den Beamten. Der 24-Jährige hatte Sonntagnacht im Zentrum von Paris mit seinem Sturmgewehr auf ein Auto geschossen, das plötzlich in Richtung einer Polizeipatrouille angefahren war. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden dabei getötet, ein dritter Insasse des Wagens verletzt.