Lhermitte sei am 16. Jahrestag ihrer Tat für tot erklärt worden, teilte ihr Anwalt Nicolas Cohen mit. In Belgien ist Sterbehilfe unter bestimmten Auflagen erlaubt, wenn sie einem unerträglichen psychischen Leiden ein Ende setzt. »Auf diese spezifische Prozedur hat sich Frau Lhermitte berufen«, sagte Anwalt Cohen. Sie habe die Sterbehilfe an diesem Dienstag in Anspruch genommen, also am 28. Februar.