Doch: Die Droge kann nicht einfach so vernichtet werden. Um beschlagnahmtes Kokain zu verbrennen, »gibt es Umweltstandards, die eingehalten werden müssen«, erklärte der Sprecher des Zolls. Belgischen Medien zufolge gibt es derzeit zu wenige zugelassene Verbrennungsanlagen für die Mengen an Drogen in den Lagern des Zolls. Das hat auch Auswirkungen auf die Sicherheit der Lagerorte.

Laut der belgischen Zeitung »De Standaard« bemerkte die Polizei in Antwerpen bereits verdächtige Vorgänge in der Nähe eines Lagers, bei denen eine oder mehrere Unbekannte mit einer Drohne die Gegend ausspähten.