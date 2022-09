Ein wegen versuchten Mordes gesuchter und aus einer Netflix-Dokumentation als »Der Puppenspieler« bekannter britischer Hochstapler ist nach seiner Flucht auf einer Autobahn in Belgien festgenommen worden. Der verurteilte Serienbetrüger Robert Hendy-Freegard wurde am Freitagabend nahe Brüssel gefasst, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Gegen ihn lief eine Fahndung wegen versuchten Mordes, nachdem er Ende August in Frankreich zwei Gendarmen angefahren und verletzt hatte, die ihn mit auf die Wache nehmen wollten.