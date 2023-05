In Belgrad sind acht Schülerinnen und Schüler sowie ein Wachmann bei einem Amoklauf an einer Schule gestorben. Sechs Schüler und eine Lehrkraft wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

In der Schule im Stadtteil Vracar im Zentrum der serbischen Hauptstadt fielen am Mittwochmorgen um 08.40 Uhr die ersten Schüsse. Die Polizei habe sofort alle verfügbaren Polizeistreifen in die Schule geschickt, teilte das Innenministerium mit.