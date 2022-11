Die Garchinger Initiative Sauerteig, die Missbrauch in ihrer Kirchengemeinde aufarbeiten will, begrüßte den Verfahrensschritt. Sie finanziert die Klage und hatte zuvor in einem offenen Brief an Ratzinger appelliert, seine Verteidigungsbereitschaft anzuzeigen. »Uns ist es wichtig, dass vor einem weltlichen Gericht geklärt wird, wie sowohl zwischen den Diözesen als auch ordinariatsintern Vorgänge abliefen, dass Wiederholungstäter hin und her verschoben werden und an jeder neuen Stelle sozusagen als unbeschriebenes Blatt neu anfangen konnten, obwohl schon in mehreren Pfarreien Vorwürfe bekannt geworden waren«, sagte Sprecherin Rosi Mittermeier.