Die Aufnahme des Priesters in Bayern war in einer Sitzung am 15. Januar 1980 beschlossen worden, an der auch Benedikt teilnahm. In seiner Stellungnahme gegenüber den Münchner Gutachtern hatte er zunächst angegeben, bei der fraglichen Sitzung nicht anwesend gewesen zu sein, dies aber nach Veröffentlichung des Gutachtens korrigiert und durch ein »Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung« erklärt. Benedikt verfasste schließlich einen Brief, in dem er die Opfer sexuellen Missbrauchs um Entschuldigung bat, konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich wies er aber stets entschieden zurück.

In der Sitzung vom 15. Januar 1980 sei nicht über einen »seelsorgerlichen Einsatz« des Priesters H. entschieden worden, so der emeritierte Papst. Benedikt habe weder gewusst, dass H. ein Missbrauchstäter gewesen sei, noch dass er wieder in der Seelsorge eingesetzt werde, hieß es in einer Stellungnahme seines Beraterteams. Sein Anwalt Carsten Brennecke bezeichnete weitere Vorwürfe gegen Benedikt als »boshafte Spekulation« .