Die Einsatzkräfte telefonierten am Samstag mehrmals mit dem 24-Jährigen. Er wusste den Angaben zufolge nicht, wo genau er ist, und fror im Schneesturm. Zu dem Zeitpunkt war bereits ein halber Meter Schnee gefallen. Bei einem letzten Telefonat am späten Samstagabend sagte der Verunglückte, er sei nicht in der Lage, bis zum Grat aufzusteigen – so hätten die Retter vermutlich bessere Chancen, ihn zu finden.