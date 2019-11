Ermittlungen in Tatserie Weitere Festnahme im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat die Reihe von Festnahmen im neuen Kindesmissbrauchsfall fortgesetzt. Am Samstag sei in Lünen ein 47 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund habe Sonntagabend Untersuchungshaft angeordnet.

Wie der Kölner Staatsanwalt Ulrich Bremer sagte, besteht Verdacht auf sexuellen Missbrauch - anders als bei den anderen festgenommen Verdächtigen allerdings nicht von eigenen Kindern, sondern anderen Opfern.

Es war bereits die achte Festnahme in der Tatserie, die durch den Fund von Daten in Bergisch Gladbach bekannt geworden war. Am Freitag war ein 57 Jahre alter Mann in Alsdorf festgenommen worden, wie die Polizei am Wochenende mitgeteilt hatte.

Die bislang festgestellten neun Opfer sind laut Polizei zwischen knapp einem und elf Jahren alt. Das Ausmaß der Taten lässt sich noch nicht absehen. Die Menge der beschlagnahmten und nun auszuwertenden Daten stieg Berichten zufolge auf zehn Terabyte.

Die Daten werden von den nordrhein-westfälischen Polizeibehörden ausgewertet. Dabei gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und allen Landeskriminalämtern in Deutschland. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Ermittlungen auf andere Bundesländer ausweiten und auch eventuell im Ausland Ermittlungen anstehen.