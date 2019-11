Im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach setzt das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) zur Sichtung des kinderpornografischen Materials auch neue Mitarbeiter ein. Diese sind keine Polizisten, sie wurden vor wenigen Wochen als "Bewerter" eingestellt. Das bestätigte ein LKA-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Das LKA hatte im Frühjahr nach insgesamt 24 externen Mitarbeitern gesucht, von denen 14 speziell zur Sichtung kinderpornografischen Materials eingesetzt werden sollen. In der Job-Beschreibung hieß es: "Aufgrund der zu bearbeitenden Thematik ist ein Kontakt mit kinderpornografischen Darstellungen arbeitstäglich gegeben." Zu den Aufgaben gehöre unter anderem "Sichten und selbstständiges Einordnen der Bilder und Videos in einschlägige Kategorien durch Nutzung verschiedener, spezieller Auswertungssoftware".

Der aktuelle Missbrauchsfall, der seinen Beginn in Bergisch Gladbach bei Köln nahm, sei "quasi die Bewährungsprobe" für die neuen Mitarbeiter, so der LKA-Sprecher. Ob bereits alle 14 "Bewerter" gefunden und im Einsatz sind, sagte er nicht. Während der Ausschreibung hieß es seitens des LKA: "Das sind keine Polizisten. Es sind Leute, die wir vom freien Arbeitsmarkt nehmen und als Tarifbeschäftigte einstellen."

Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern

Die sichergestellten Datenträger im aktuellen Fall werden laut der zuständigen Polizei Köln zentral beim LKA eingelesen. "Nach automatisierten Suchläufen werden die Daten gesichtet, bewertet und auf einem abgesicherten Server für die ermittelnden Behörden zur Verfügung gestellt", so die Kölner Polizei.

In dem Fall sind bisher acht Verdächtige festgenommen worden. Ausgangspunkt für die umfangreichen Ermittlungen waren große Datenmengen, die Ende Oktober bei der Durchsuchung einer Wohnung gefunden worden waren. Bilder auf dem Smartphone des Bewohners - einem Familienvater - zeigen laut Polizei schweren sexuellen Missbrauch. Durch Auswertung seines Handys kamen die Ermittler zunächst fünf weiteren Verdächtigen auf die Spur.

Am Freitag wurde ein siebter Mann festgenommen. Er kam wie die anderen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Am Montag wurde bekannt, dass am Wochenende ein achter Mann festgenommen worden war. Auch er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die gesamte Dimension des Falls ist den Ermittlern zufolge noch nicht abzuschätzen. Bisher unbekannte Täter könnten demnach weiter aktiv sein. Es sei zu erwarten, dass die Ermittlungen auf andere Bundesländer und möglicherweise bis ins Ausland ausgeweitet würden. Die Verdächtigen haben laut Kölner Polizei in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern Fotos von dem Missbrauch ausgetauscht. Mehr als 250 Ermittler arbeiten laut Polizei an der Aufklärung.