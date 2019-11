In dem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach befürchten die Ermittler, dass weitere Täter nach wie vor aktiv sind. Die Polizei arbeite mit Hochdruck an der Auswertung der sichergestellten Daten, "um schnellstmöglich noch andauernden Kindesmissbrauch zu unterbinden" und die Ermittlungen voranzutreiben, teilte die Kölner Polizei mit.

Polizeipräsident Uwe Jacob hatte am Mittwoch gesagt, dass es wahrscheinlich weitere Opfer und Täter gebe. Die bisher sechs Festgenommenen aus verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Hessen hätten in Chat-Gruppen, teils mit 1800 Mitgliedern, kinderpornografische Aufnahmen ausgetauscht.

Am Donnerstag hatte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem SPIEGEL gesagt, dass "sehr deutliche Hinweise" darauf gebe, "dass sich mindestens zwei der beschuldigten Männer die eigenen Kinder gegenseitig zugeführt haben".

In den vergangenen Tagen nahm der Fall immer größere Dimensionen an. Inzwischen hätten 153 Beamte unter Einsatzführung des Polizeipräsidiums Köln sechs namentlich feststehende Tatverdächtige und neun Opfer ermittelt, berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Die Opfer, die von ihren eigenen Vätern oder Stiefvätern missbraucht worden sein sollen, seien zwischen einem und zehn Jahren alt.

Lesen Sie auch das Interview mit Kinderpornografie-Chefermittler Andreas May: "Ich kam mit der Vorstellung, alles richtig zu machen. Und dann das, schrecklich"