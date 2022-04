Ein 13 Jahre alter Junge ist in Berlin offenbar bei einem Streit zwischen mehreren Kindern und Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Junge sei nicht in Lebensgefahr, teilt die Polizei mit .

Der 13-Jährige sei Zeugen zufolge am Sonntagabend in Lichtenrade, einem Ortsteil von Tempelhof-Schöneberg, mit einer Gruppe von etwa 15 Kindern und Jugendlichen in einen Streit geraten. Ein etwa Gleichaltriger habe dem Teenager daraufhin mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper gestochen, so die Polizei.