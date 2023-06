Die Berliner Polizei hat einen 18-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der in einem Sportwagen mit Tempo 280 unterwegs war. Laut Polizeimeldung überholte der Fahranfänger in der Nacht zum Mittwoch auf der A115 in Richtung Zehlendorf eine Zivilstreife – und beschleunigte kurz darauf lautstark.