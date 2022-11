Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) bekundete ihre Trauer. Zudem sagte sie, es sei jetzt Aufgabe der Polizei und der Gerichte, zu klären, inwieweit die Aktivisten eine Schuld daran trügen, dass dem Unfallopfer nicht schneller geholfen werden konnte. Die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch sagte: »Klimaproteste dürfen keine Menschen in Gefahr bringen.«

Die Gruppe »Letzte Generation« sprach den Angehörigen der Radfahrerin ihr Beileid aus. »Wir sind geschockt«, sagte Sprecherin Carla Hinrichs am Freitag. Zugleich kündigte die Gruppe an, weiterzumachen: »Die Bundesregierung soll unseren Protest beenden – jetzt, indem sie die Krise in den Griff bekommt. Bis dahin geht der Widerstand weiter«, hieß es in einer Mitteilung.